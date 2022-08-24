Минск, 24 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Минский хоккейный клуб «Динамо» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в товарищеском матче. Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Игра в хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Михаил Шалагин, Дмитрий Соколов и Райан Спунер.

В составе «Адмирала» точными бросками отметились форвард Вадим Хлопотов и защитник Егор Рыков.

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