Туркестан не станет по-настоящему важным ни для США, ни для ЕС — эксперт
Астана, 24 августа, 2022, 16:55 — ИА Регнум. США не заинтересованы в масштабном присутствии в Туркестанском регионе. Об этом заявил казахстанский политолог Эдуард Полетаев на заседании тематического круглого стола, организованного Институтом мировой экономики и политики, передаёт Informburo. kz.
«Ни одного президента США ни в одном государстве Средней Азии никогда не было. Это показывает отношение к нашему региону американского истеблишмента», — подчеркнул он.
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Эксперт выразил уверенность в том, что и для Европейского союза Туркестанский регион тоже не станет по-настоящему важным — с учётом повышенной конфликтогенности на границе восточной Европы и бывшего Советского Союза.
«Хотя попытки проверить текущее положение дел и показать свою заинтересованность у всех глобальных игроков будут продолжаться», — добавил руководитель общественного фонда «Мир Евразии».
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Полетаев затронул тему спешного ухода американцев из Афганистана, бывшего главной точкой «пересечения интересов государств Туркестанского региона и крупных нерегиональных игроков».
«В глобальном мире сейчас стоят совсем другие вызовы — более важные, чем Афганистан и Средняя Азия с Казахстаном вместе взятые», — констатировал политолог.