Приштина, Сербия, 24 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Приштина не может согласиться с использованием автомобильных номеров с нейтральным обозначением «КС», так как это значило бы, что Косово соглашается с неопределенностью своего статуса. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Альбин Курти и Александр Вучич

По словам Курти, в соглашении, подписанном в 2016 году между Белградом и Приштиной, было подчеркнуто, что автомобильные номера с надписью «КС» временные, и что они действуют до 2021 года.

«Мы не ведем переговоры о свободе передвижения между Косово и Сербией, мы всего лишь внедряем пункты соглашения, которые Сербия оговорила в июле 2011 и сентябре 2016 года. Белград желает, чтобы это соглашение касалось только их, но не нас. Косово не может принимать решения, которые ставят под вопрос независимость страны. Независимость значит, что ни на одной части территории не может действовать другой порядок», — процитировал телеканал РТС слова Курти.

Напомним, что во время переговоров в Брюсселе 18 и 19 августа президент Сербии Александр Вучич предложил Курти использовать на территории Косово и Метохии автомобильные номера с нейтральным обозначением «КС» (Косово — ИА REGNUM) вместо «РКС» («Республика Косово» — ИА REGNUM).