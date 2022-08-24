Таллин, , 15:31 — REGNUM Судя по одновременным заявлениям министров иностранных дел прибалтийских стран и Польши, после провала на общеевропейском уровне их инициативы о запрете на выдачу виз для российских граждан, будет проработан и принят соответствующий региональный закон. Об этом сообщил известный эстонский публицист Андрей Заренков в социальных сетях.

«Конечно, Балтийское море для россиян закрыть не удастся, поскольку беспредела Дания и Швеция допускать не хочет и как к этому отнесутся Германия, Франция и Италия, не известно», — пишет он, добавляя: «Если к региональному запрету примкнет еще и Финляндия, то у России не останется на ее западной границе ни одного сухопутного пути в Европу. И только воздушно-морской путь через Турцию, Болгарию и Румынию».

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны Прибалтики, Польша и Финляндия откажут туристам из России во въезде на свою территорию, если это решение не будет принято на уровне Евросоюза.

По его словам, предварительное согласие стран на такое решение уже получено.