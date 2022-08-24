Рязань, 24 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Гибель своего сотрудника при ликвидации пожаров в Рязанской области опровергли 24 августа в МЧС России.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

О смерти пожарного сообщил ряд СМИ. По их данным, сотрудник «прибыл в Рязань из Москвы для помощи коллегам, также сгорела и техника, на которой работал пожарный».

Как сообщало ИА REGNUM, о ситуации с природными пожарами в Рязанской области врио губернатора Павел Малков 24 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину.