Москва, , 15:29 — REGNUM Поводом для задержания в Екатеринбурге бывшего главы города Евгения Розйзмана стало размещение в интернете видеоролика, содержание которого дискредитировало российскую армию. Об этом сообщила журналистам замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом ранее его несколько раз штрафовали за аналогичное административное правонарушение. Теперь он стал фигурантом соответствующего уголовного дела.

«Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», — цитирует Накануне. Ru Екатерину Гузь.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзману грозит до трёх лет колонии. Его задержали 24 августа и доставят в Москву.

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