Москва, 24 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Поводом для задержания в Екатеринбурге бывшего главы города Евгения Розйзмана стало размещение в интернете видеоролика, содержание которого дискредитировало российскую армию. Об этом сообщила журналистам замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

При этом ранее его несколько раз штрафовали за аналогичное административное правонарушение. Теперь он стал фигурантом соответствующего уголовного дела.

«Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», — цитирует Накануне. Ru Екатерину Гузь.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзману грозит до трёх лет колонии. Его задержали 24 августа и доставят в Москву.