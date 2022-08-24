Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Крупнейший в своей истории пакет помощи выделяют Киеву США. Почти $3 млрд пойдут на вооружение и боеприпасы, говорится в заявлении президента Джо Байдена, которое распространил 24 августа Белый дом.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер подчеркнул, что США привержены поддержке киевского режима. Вашингтон выделяет средства, на которые Киев закупит системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, средства противодействия беспилотникам и радары.

«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: около $2,98 млрд на вооружение и оборудование будут предоставлены в рамках инициативы по содействию безопасности», — указано в заявлении Байдена.

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