Ульяновск, , 15:27 — REGNUM В Ульяновской области депутаты регионального парламента поддержали сокращение времени строительных и других шумных работ, а также периода работы расположенных в домах кафе и магазинов. Об этом сообщается на сайте Заксобрания.

Дома Дарья Драй © ИА REGNUM

24 августа парламентарии поддержали ужесточение регионального закона «О тишине». Время тишины увеличивается на один час: если в настоящее время по вечерам в будни нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, то в новой редакции — с 22:00 до 07:00. Также с 23:00 до 10:00 продлевается время тишины в выходные дни и праздники, в то время как сейчас шумные работы можно начинать в 09:00.

В прежней редакции остаётся время обеденной тишины: с 13:00 до 15:00. Данный период действует вне зависимости от дня недели.

Законопроект вступит в силу 1 марта 2023 года. Председатель комитета по социальной политике Сергей Шерстнев поясняет, что к этому времени учреждениям торговли и общепита, которые находятся в жилых домах, нужно «перестроить свою работу, приняв соответствующие меры». Данные также требования относятся к проведению ремонта в квартирах.

Как сообщало ИА REGNUM , в марте 2022 года в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающие введение на федеральном уровне наказания за нарушение тишины и покоя в ночное время. Речь идёт о штрафах в несколько тысяч рублей.

Подробнее: Законопроект о многотысячных штрафах за нарушение покоя внесен в Госдуму

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