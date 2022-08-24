Москва, , 15:27 — REGNUM Результаты исполнения бюджета России в первом полугодии в целом достойные, несмотря на внешнее давление, заявил 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на сильнейшее внешнее давление как на отдельные компании, так и на экономику нашей страны, результаты в целом достойные», — заявил он на совещании с правительством.

По его словам, Россия уверенно справляется с внешними вызовами. Так, уточнил Мишустин, доходы за первое полугодие 2022 года выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили свыше 14 трлн рублей, расходы — чуть более 12,5 трлн рублей, «то есть сохранились на том же уровне, что и за первые шесть месяцев прошлого года».