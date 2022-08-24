Ярославль, 24 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в товарищеском матче. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Никита Шавин. На 28-й «Локомотив» восстановил равновесие благодаря голу защитника Александра Елесина.

На 38-й минуте «Торпедо» смогло забросить победную шайбу. Отличился форвард Кенни Агостино.

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