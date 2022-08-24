Москва, , 15:25 — REGNUM Предложенная Центробанком России мера позволит в определенной степени защитить граждан от мошеннических схем, поскольку часть из них перестанет работать, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

«В последнее время российские граждане все чаще сталкиваются со случаями финансового мошенничества, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии заставляют людей переводить деньги на их счета.

Банк перед осуществлением перевода должен будет проверять номер счета получателя по базе мошеннических счетов — это потребует донастройки банковских IT-систем, что, вероятно, будет сопровождаться какими-то дополнительными расходами.

Дополнительная проверка к тому же может увеличить срок осуществления переводов. Однако в целом данная мера вполне оправдана в текущих условия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России выступил с предложением обязать банки, которые перевели деньги клиента на счёт мошенников, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства.

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