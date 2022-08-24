Москва, 24 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Правительство России запускает новую программу расселения из аварийного жилья, в 2022 году на нее предусмотрено 22,5 млрд рублей, заявил 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Адыгея Правительство РФ

«В стране продолжается расселение людей из аварийного жилья… Правительство запускает новую программу, она ускорит снос и реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года», — сказал он на совещании с правительством.

Мишустин уточнил, что в 2022 году на эти цели будет выделено 22,5 млрд рублей, первыми средства получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили программу расселения из аварийного жилья, которое было признано таковым на начало 2017 года.