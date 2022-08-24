Париж, , 15:22 — REGNUM Представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что власти не могут сдерживать цены постоянно, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Оливье Веран объявил после заседания совета министров, что тарифный щит, введенный для ограничения влияния инфляции, не предназначен для того, чтобы оставаться в силе бесконечно.

«В конце концов, в начале следующего года, возможно, будут повышения цен, которые будут вынесены на обсуждение. Государственный долг имеет значение для французов и заставляет нас делать выбор, замораживать цены на неопределенный срок», — добавил Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, что касается инфляции, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран уверяет, что меры правительства «сработали».

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