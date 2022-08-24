Париж, 24 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что власти не могут сдерживать цены постоянно, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Оливье Веран объявил после заседания совета министров, что тарифный щит, введенный для ограничения влияния инфляции, не предназначен для того, чтобы оставаться в силе бесконечно.

«В конце концов, в начале следующего года, возможно, будут повышения цен, которые будут вынесены на обсуждение. Государственный долг имеет значение для французов и заставляет нас делать выбор, замораживать цены на неопределенный срок», — добавил Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, что касается инфляции, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран уверяет, что меры правительства «сработали».

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