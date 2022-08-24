Антверпен, Бельгия, , 15:21 — REGNUM Бельгийские больницы впервые в Европе приступили к испытаниям беспилотника для ускорения доставки образцов человеческих тканей от пациентов на операционном столе до медицинских лабораторий, как передает 24 августа агентство France-Presse.

Квадрокоптер

Квадрокоптер, управляемый частным подрядчиком, взлетел с антверпенского здания сети больниц ZNA, пролетел 800 метров и приземлился на крыше здания сети медицинских учреждений GZA.

Беспилотник нес стерильную колбу с образцами человеческих тканей для исследования на наличие раковых клеток. За первым испытательным полетом последовало еще четыре.

Частная компания Helicus — единственная компания в Европе, получившая лицензию на использование беспилотных летательных аппаратов в медицинских целях над городами.

Сам беспилотник производится бельгийской компанией SABCA, и Helicus надеется наладить коммерческую эксплуатацию с регулярными полетами к 2024 году.

Испытания пока еще продолжаются, но ожидается, что в 2023 году ЕС примет новые правила, согласно которым медицинские полеты будут разрешены во всех 27 странах — членах союза.

Исполнительный директор Helicus Микаэл Шамим сказал AFP, что больницы экономят на расходах, передавая ткани для анализов в централизованные лаборатории, но при этом они оказываются слишком далекими от пациентов.

«Нужна быстрая система логистики. И здесь на помощь приходят беспилотники», — сказал он.

На беспилотники не влияют пробки и перекрытие дорог, поэтому их прямое движение между медицинскими учреждениями зачастую не только быстрее, но и более предсказуемо.

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