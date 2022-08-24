Москва, , 15:21 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия») предложил российским гражданам отказаться от поездок в Турцию после заявления представителя президента этой страны Ибрагима Калына о том, что Россия должна сдать Крым киевскому режиму.

Отдых в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Ну а что мы от турков ждали? Сезон курортный заканчивается — всё, мы уже больше туркам не нужны. Не ездить надо вообще в Турцию никому отдыхать. Эти предатели могут в любой момент нанести удар по тем туристам, которые там будут находиться», — отметил Колесник в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Калын заявил, что Россия должна будет отдать киевскому режиму Крым в оккупацию, если Москва захочет подписать с Киевом соглашения.

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