Тбилиси, 24 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Штраф грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» стал продолжением политики правящей партии «Грузинская мечта», направленной против СМИ, критикующих власть. Об этом 24 августа заявила журналистам депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«"Грузинская мечта» использует все средства для уничтожения критически настроенных СМИ на протяжении лет. Через политическое правосудие и финансовые санкции «Грузинская мечта», олигархический режим пытаются заглушить критические медиа и журналистов», — сказала Деканоидзе.

Она отметила, что глава компании «Мтавари архи» Ника Гварамия осужден и находится в тюрьме. По мнению Деканоидзе, он является «политическим заключённым».

Депутат также заявила, что свобода СМИ — одно из требований Брюсселя к Грузии для предоставления статуса кандидата в ЕС.

Напомним, ЕНД была правящей партией в Гурзии с 2004 по 2012 год, когда президентом страны был основатель «Нацдвижения» Михаил Саакашвили. В 2007 году спецназ ворвался на телеканал «Имеди», который тогда критиковал власть. Оборудование было разбито, а вещание остановлено.