Уфа, 24 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Фестиваль продуктов питания «Наш бренд» состоится в Уфе 24 по 26 ноября. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии.

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Сообщается, что в рамках данного мероприятия проходит второй региональный конкурс продуктов «Наш бренд. Народное признание». В настоящее время идет прием заявок от аграриев на участие в этом конкурсе.

«Мероприятие проводим с целью популяризации продуктов питания, произведенных в Башкирии. Нам важно повысить их узнаваемость, уровень доверия и спроса потребителей. Проект призван помочь развитию предприятий малого и среднего предпринимательства в сфере АПК, укрепить позиции местных брендов, вывести региональные продукты на широкий потребительский рынок», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что голосование «Наш бренд. Народное признание» пройдет на сайте конкурса с 17 октября до 17 ноября 2022 года включительно. Победителей и финалистов наградят памятными призами.

В 2021 году в этом конкурсе приняли участие 118 брендов из 48 муниципалитетов Башкирии. Тогда в конкурсе победили два бренда.