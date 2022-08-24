Якутск, , 16:34 — REGNUM Комплексная экспедиция якутских исследователей, посвящённая 100-летию ЯАССР, дошла до одной из самых северных точек России — острова Беннетта архипелага Де-Лонга. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Участники экспедиции дошли до острова Беннетта на надувных катамаранах по Восточно-Сибирскому морю и морю Лаптевых. На острове установят флаги России и Якутии, а также православный крест и якутское сэргэ. Кроме того, энтузиасты возведут традиционное якутское жилище — балаган, как спасательное депо и научный стационар для охраняемой природной территории острова.

«Члены экспедиции поставили перед собой цель дойти до острова Беннетта. Расстояние от побережья до острова Беннетта — 850 км. Вчера по спутниковой связи члены экспедиции сообщили мне радостную новость о том, что они дошли до острова Беннетта!» — рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Участники комплексной экспедиции продолжат свои научные исследования Арктики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нижнем Новгороде на Стрелке в рамках патриотической акции, приуроченной к Дню Государственного флага, развернули 100-метровый российский триколор. В мероприятии приняли участие около 300 человек.

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