Салехард, 24 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске семья Флегантовых взяла под опеку трёх сестёр из Донбасса. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём телеграм-канале.

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Светлана и Андрей Флегантовы старшую девочку зачислили в школу, младшая ходит в детский сад. Супруги работают тренерами и уже приобщают девочек к спорту.

Глава ЯНАО привёз девочкам в подарок велосипеды и волейбольные мячи.

«Старших недавно научили кататься на велосипеде, малышка тоже проявляет интерес. Уверен, с новым транспортом дело пойдёт быстрее», — отметил Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что у Светланы и Андрея есть свой дом с участком. Они попросили главу ЯНАО помочь с ремонтом. Глава региона пообещал решить данный вопрос.