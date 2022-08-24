Нур-Султан, , 18:31 — REGNUM Введенное министерством энергетики государственное регулирование цен на нефтепродукты не будет способствовать сокращению дефицита автомобильного топлива в Казахстане. Об этом заявил эксперт нефтегазового рынка Сергей Смирнов, передаёт «Caravan. kz».

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

«Дефицит дизельного топлива — это все старая песня. Повышением цен и ограничением экспорта наши власти покрывают дефицит топлива», — сказал он.

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По словам аналитика, хоть власти Казахстана и провели модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, а также пообещали, что с 2019 года дефицита топлива не будет, но на деле же перебои с бензином и дизтопливом продолжаются уже несколько лет.

«Выходит, модернизацию «КазахМунайГаз» провел без учета роста спроса на топливо», — делает вывод Сергей Смирнов.

Эксперт отметил, что сейчас власти объясняют дефицит нефтепродуктов тем, что киргизские автомобили заправляются в Казахстане.

«Но это же смешно. Если посмотреть цифры производства и потребления, то разница там небольшая. Но дефицит есть. Как он образуется? Ну точно не заправкой иностранных машин, а скорее всего контрабандой топлива за рубеж», — подчеркнул он.

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По мнению аналитика, распределение дизельного топлива через биржу тоже не поможет ликвидировать дефицит, поскольку биржа поднимает цены на нефтепродукты. Сергей Смирнов считает, что одна из основных проблем заключается в том, что казахским экспортёрам гораздо выгоднее продать нефть за рубеж, а не поставлять её местным нефтеперерабатывающим заводам.

«Во-первых, они получают хорошую цену, и, во-вторых, им возвращается налог на добавленную стоимость. Нефть, поставляемую на НПЗ, покупают в полтора раза ниже мировой цены и НДС им не возвращают. Это же несправедливо», — пояснил он.

Эксперт предлагает изменить приведшую в дефициту топлива в Казахстане ситуацию, обязав экспортёров казахской нефти платить налог на добавленную стоимость и одновременно с этим освободить от этого налога поставщиков нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы.

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ИА REGNUM напоминает, что в Казахстане из-за дефицита топлива с 22 августа 2022 года ввели на автозаправках дифференциацию цены на автомобильное топливо для иностранцев и местных жителей. Теперь дизтопливо для казахстанцев в зависимости от региона стоит от 230 до 260 тенге (около 30 рублей) за литр. Для остальных цена составляет 450 тенге (около 55 рублей). В день граждане Казахстана могут покупать не более 100 литров. Если им нужно больше, то придётся платить по цене для иностранцев.