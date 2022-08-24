Брюссель, , 18:25 — REGNUM Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти 18 и 19 августа в Брюсселе «прошли не зря». Такое мнение высказал посредник ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 24 августа.

Мирослав Лайчак Gugganij

По словам Лайчака, Вучич и Курти в Брюсселе провели «весьма профессиональные переговоры, при этом они не ссорились, так как они осознают разницу в их позициях».

«Наш приоритет — помочь [киевскому режиму] в военном конфликте, и это расходует наши силы. Поэтому ЕС не проявит ни малейшего понимания, если на Балканах возникнет конфликт, причиной которого стали бы не болезненные и не срочные вопросы», — заявил Лайчак редакции Би-Би-Си на сербском языке.

Лайчак добавил, что Евросоюз не хочет, чтобы на Балканах думали о том, что Брюссель потерял интерес к региону и «повернул голову с сторону востока».

«Поэтому нам нужны положительные примеры в регионе», — отметил европейский чиновник.

Напомним, что во время переговоров в Брюсселе 18 и 19 августа Вучич и Курти пытались достичь соглашения по вопросу использования сербских документов и регистрационных номеров на территории сепаратистского Косово. Решение, которое устроило бы обе стороны, не было найдено. Албанские сепаратисты 1 сентября планируют запретить использование сербских документов и автомобильных номеров на территории Косово и Метохии. Александр Вучич заявил, что до этой даты сербская сторона будет интенсивно работать над поисками решения.