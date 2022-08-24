Таллин, 24 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Туристы из России воспринимаются в Эстонии как угроза безопасности страны. Об этом эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила 24 августа в эфире британского телеканала Sky News.

(сс) European Parliament Кая Каллас

По её словам, у властей нет возможности проверять всех туристов, которые приезжают в Эстонию из России, и это является проблемой.

«Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности [республики]», — сказала Каллас.

Глава эстонского правительства вновь предложила полностью запретить российским гражданам въезжать в страны ЕС. По её словам, туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, которые столкнутся с ограничениями, «могут оказать давление на Кремль».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Эстония закрыла границу для российских граждан с шенгенскими визами, выданными Таллином.

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