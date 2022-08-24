Таллин, , 15:15 — REGNUM

Продукты shopping bag

В Эстонии началось распределение продовольственной помощи, закупаемой государством для людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Как сообщили в Продуктовом банке страны, по сравнению с предыдущим кварталом количество получателей продовольственной помощи увеличилось на 66% — до 35 328 пакетов с продовольствием.

Отмечается, что из них 666 пакетов будут направлены в приюты. Продуктовые наборы выдаются в 42 пунктах раздачи по всей Эстонии.

«Мы очень рады тому, что в 2022 году смогли увеличить средства на продовольственную помощь, получив 3,9 млн евро из дополнительного бюджета, что практически в два раза превышает бюджет, отведенные на закупку продовольствия средства в 2021–2023 годах», — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

По словам руководителя по коммуникациям и проектам Эстонского продуктового банка Лийзы Ребане-Мяэ, в настоящее время организация распределяет продовольственную помощь наибольшему количеству нуждающихся в истории организации.

Список получателей продовольственной помощи составляется на основании ходатайств о прожиточном пособии и пособиях местного самоуправления. Для оформления ходатайства следует обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту жительства. Продовольственную помощь получают также люди без определенного места жительства, пребывающие в приютах для бездомных.

Помимо бакалейных товаров и круп, в комплект продовольственной помощи также входят консервированные овощи и фрукты, мясные консервы, чай, мед, батончики мюсли, изюм, орехи, печенье.