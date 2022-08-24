Белгород, , 15:17 — REGNUM Посетители музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» не могут посещать заведение в пляжной одежде, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM.

Музей-диорама Марина Каширская © ИА REGNUM

Положение закрепили в Правилах посещения музея. Соответствующий указ подписал директор государственного историко-художественного музея.

Дискуссия о внешнем виде посетителей возникла в социальных сетях, когда белгородец опубликовал фото гостей диорамы в шортах и сланцах. Этот вопрос задали и губернатору Вячеславу Гладкову, который согласился, что в «купальном костюме приходить в такие места недопустимо, с министром культуры Константином Курганским проговорили».

Как сообщало ИА REGNUM, диорама открылась 5 августа после масштабного ремонта, теперь вход в музей бесплатный.