Новосибирск, 24 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Страна, которая выбрала латиноамериканскую модель развития вместо модернизации, неизбежно пойдёт по пути превращения в инструмент для реализации чужих интересов. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя заявление о том, что страны Запада превратили территорию бывш. УССР в полигон для испытания своего оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«К сожалению, страна, выбравшая латиноамериканскую модель развития вместо модернизации и вставшая на путь обслуживания интересов внутренней и (в итоге) международной олигархии, неизбежно пойдёт по пути десуверенизации и превращения в инструмент для реализации чужих интересов — несмотря на официальную пропаганду и риторику. К сожалению, так произошло и в случае с [бывш. УССР], и авторитетное китайское издание правомочно в своём утверждении», — подчеркнул Бирюков.

Как сообщалось ранее, в редакционной статье китайского государственного издания Global Times говорится, что страны Запада превратили территорию бывш. УССР в полигон для испытания своего оружия и устроили побоище, чтобы ослабить Россию.