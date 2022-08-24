Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Введение полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России не поспособствует решению кризиса, пишет американское агентство Bloomberg.

Виза Venturebeat.com

«Призывы европейских государств ужесточить выдачу виз становятся все громче. Такие меры могут показаться заманчивыми <…>, но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидают их сторонники», — пишет агентство.

Авторы статьи считают полный запрет по признаку гражданства неправильным ответом в сложившейся ситуации и равносильным «коллективному наказанию». По их мнению, «возлагать одинаковую ответственность» несправедливо.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши намерены создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России.

Читайте также: Польша создаст коалицию для введения запрета выдачи шенгена гражданам РФ