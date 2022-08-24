Вашингтон, 24 августа 2022, 15:13 — REGNUM Введение полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России не поспособствует решению кризиса, пишет американское агентство Bloomberg.
Авторы статьи считают полный запрет по признаку гражданства неправильным ответом в сложившейся ситуации и равносильным «коллективному наказанию». По их мнению, «возлагать одинаковую ответственность» несправедливо.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши намерены создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России.
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