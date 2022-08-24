Москва, , 15:12 — REGNUM Наверняка, звонки о том, что звонит следователь из следственного управления ГУ МВД, получал почти каждый житель России, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестор в недвижимость, соучредитель УК «ДАЛИ» Алексей Давыдов.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

«Варианты должности звонящего могут быть самые разные, суть остаётся одна — впечатлительные или легко убеждаемые люди часто после таких звонков теряют значительные суммы денег, некоторые даже продают своё жилье и потом остаются на улице.

Борьба с подобными вымогателями ведётся давно, но не сильно успешно. На днях стало известно, что ЦБ РФ готовит поправки в законодательство, которые обяжут банки возвращать потерпевшим деньги, переведённые на счета мошенников.

Звучит многообещающе, но при детальном анализе этого предложения появляются вопросы. Например, ЦБ предлагает, чтобы банк возвращал деньги потерпевшему только в случае, если он перевёл их на счёт мошенников, который уже находился в базе ЦБ.

Это существенно снизит эффективность данной инициативы, так как никто не помешает мошенникам использовать для каждой новой аферы новые счета, ещё «не засвеченные» в базе ЦБ.

Также разделяю опасения банков, что после принятия таких поправок есть риск получить новую волну мошеннических действий, теперь уже против самих банков

Группа лиц переводит деньги между собой, потом отправитель заявляет, что перевод был мошенническим и получает от банка компенсацию, удваивая свои деньги.

Именно опасения подобных рисков и не позволил ЦБ РФ до сих пор принять аналогичные поправки в законодательство, так как подобные инициативы выдвигались и ранее.

Любые усилия властей по пресечению противоправной деятельности — это хорошо. Но в данном случае надо дождаться окончательной редакции изменений в законодательство, чтобы понять, как именно будет работать этот механизм и будет ли он работать в действительности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ выступил с предложением обязать банки, которые перевели деньги клиента на счёт мошенников, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства.

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