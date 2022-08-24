Ярославль, 24 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Ярославской области преступная группа незаконно организовала канал въезда иностранцев в страну через санаторий. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

УФСБ России по Ярославской области

«Подозреваемые, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения, путем оформления фиктивных приглашений на прохождение санаторно-курортного лечения в санатории организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию свыше 200 иностранных граждан», — рассказали в ярославском УФСБ.

Сейчас УФСБ возбудило уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Расследование продолжается.