Москва, 24 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Сайт электронной энциклопедии «Руниверсалис» перестал работать через несколько часов после анонса в СМИ. Об этом 24 августа пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сервиса.

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Как отметили в пресс-службе, «Руниверсалис» открылся ещё 9 июня 2022 года, однако у него был низкий трафик, так как «работа сайта не афишировалась». После, 22 августа, в СМИ появились сообщения о запуске сервиса, что спровоцировало «резкий скачок трафика». Это и «активность, похожая на DDoS-атаку», привели к «временной остановке» работы сайта.

Добавим, что сайт «Руниверсалис» до сих пор не открывается. «Не удается получить доступ к сайту», — указано при попытке загрузить начальную страницу.