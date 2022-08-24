Уфа, 24 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в убийстве сыновей-инвалидов и супруги в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

mosaic36 Убийство

По версии следствия, вечером 23 августа 2022 года в городе Салават 61-летний подозреваемый поссорился с двумя 38-летними сыновьями. В материалах дела указано, что позже находящийся в нетрезвом состоянии фигурант уголовного дела в комнате сыновей нанес им смертельные раны.

Следователи считают, что подозреваемый смертельно травмировал также и 64-летнюю супругу, которая прибежала на шум.

«Оба сына скончались на месте, а их мать скончалась в больнице. После содеянного подозреваемый скрываться от следствия не стал, а дождался приезда правоохранителей и сознался в содеянном. Погибшие мужчины являлись инвалидами I и II группы, поскольку имели проблемы с опорно-двигательным аппаратом», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.