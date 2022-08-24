Москва, , 15:09 — REGNUM Латвия, снося памятник советским воинам, повторяет судьбу киевских властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Там тоже прыгали, скакали, сносили советские памятники. И до чего докатились? То-то же! Вы плюнули в лицо не нам, ныне живущим. Вы плюнули в лицо тем, кто за вас, подлецов, кровь проливал, жизнь свою отдал. История вас ничему не учит. Но она же и не прощает ошибок», — сказал парламентарий.

По его словам, Латвии надо готовиться за своё варварство и невежество.

«И ведь мы предлагали забрать памятник в Россию. Нет. Снести и уничтожить. Решение ваше! Ответственность тоже!», — заключил Миронов.

Напомним, снос мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в парке Победы в столице Латвии вызвал резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия вывода российских войск с территории Латвийской республики в 1994 году.

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