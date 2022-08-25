25 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 17:55 — REGNUM Пятый фестиваль исторических садов проходит в усадьбе Царицыно. В 2022 году фестиваль отмечает первый юбилей, он открылся под названием «Изящное садоводство». Экспонатами исторических садов стали «изящные» сады и дизайнерские композиции российских авторов.

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Огород в Ясной Поляне». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Уголок садовника». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Уголок садовника». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Уголок садовника». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На протяжении многовековой истории садово-паркового искусства мастера садового дела экспериментировали не только с видами и формами растений, но и пытались подчинить своему замыслу естественный рельеф, выравнивая его под партерные цветники или наоборот создавая сложные объекты в виде террасированных садов, зеленых амфитеатров, выкапывали искусственные водоемы и буленгрины (слегка заглубленный газон с пологими откосами).

«В царстве Флоры». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Предвкушение». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Современные приемы геопластики (искусственное создание или изменение рельефа) позволяют создавать изящные и выразительные композиции даже в пределах выставочного сада», — поделилась дизайнер Милена Борисова.

«Встреча с художником». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Интродукция». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Борьба искусственного, симметрического начала с естественным, живописным уже давным-давно улеглась: в художественном садоводстве, как и во всех остальных изящных искусствах, не существует «абсолютной красоты», т.е. чего-либо вполне удовлетворяющего эстетическому чувству, без всякой зависимости от окружающей обстановки; поэтому и художества считаются сестрами, так как они взаимно поддерживают и пополняют друг друга», — рассказывают авторы Мария Селезнева и Оксана Сарычева.

«Огород в Ясной Поляне». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Все в сад». Проект участника Фестиваля исторических садов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для посетителей фестиваля подготовлена культурная программа, концерты, лекции, мастер-классы, встречи с интересными людьми. По площадкам фестиваля проходят авторские экскурсии.

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках фестиваля организована площадка свободного обмена растениями («зеленый своп»), а также выставка редких растений в сотрудничестве с Биологическим музеем имени Тимирязева. В День керамики 27 августа планируется керамический пикник и выставка одного дня «Флора и фауна далеких планет» при участии студентов кафедры Строгановки.

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль исторических садов открыт для всех в ландшафтную экспозицию и параллельные программы. Он продлится с 19 по 28 августа с 10:00 до 20:00, вход на фестиваль в усадьбу Царицыно через оранжерейные ворота, КПП №9, со стороны метро «Орехово».