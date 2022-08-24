Тверь, 24 августа 2022, 15:08 — REGNUM Единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей получат педагогические работники Тверской области, решение в преддверии учебного года принято губернатором Игорем Руденей. Об этом 24 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства по итогам августовской педконференции.
Также на конференции глава региона вручил гнаграды лучшим сотрудникам отрасли образования.
Отметим, что участниками встречи стали более 250 работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области.