Тверь, 24 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей получат педагогические работники Тверской области, решение в преддверии учебного года принято губернатором Игорем Руденей. Об этом 24 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства по итогам августовской педконференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

«Приоритетом в сфере образования остается система мотивации педагогов, поддержка опытных и молодых специалистов, создание условий для постоянного профессионального роста. В прошлом году правительство Тверской области поддержало педагогов к 1 сентября единовременной выплатой и в этом году принято решение о ее сохранении на ежегодной основе», — сказал Игорь Руденя.

Также на конференции глава региона вручил гнаграды лучшим сотрудникам отрасли образования.

Отметим, что участниками встречи стали более 250 работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области.