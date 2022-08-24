Нью-Мексико, США, 24 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Пять лет назад Мохаммад Саид и его семья начали жизнь в новой стране. Они бежали из Афганистана и были поселены как беженцы недалеко от аэропорта Альбукерке в штате Нью-Мексико, США. Со временем Мохаммад Саид стал дальнобойщиком, но после этого начались проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В своей статье New York Times провела расследование жизни Мохаммада Саида, чтобы выяснить, почему этого афганского беженца обвинили в серии убийств мусульман, произошедших в штате Нью-Мексико в последние месяцы. Издание пишет, что в полицейское управление несколько раз поступали сообщения о домашнем насилии со стороны Мохаммада Саида. Также на камере наблюдения зафиксировано, как он режет шину автомобиля женщины на территории мечети в Альбукерке. В последние годы этот мужчина постоянно вёл себя неадекватно, и полиция зафиксировала некоторые из этих случаев.

Когда дочь Мохаммада Саида поступила в колледж, Саид пытался заставить её взять с собой брата. Со временем, когда его дочь вступила в отношения с мужчиной-шиитом, Мухаммад Саид напал на молодого человека и угрожал ему смертью. Сам Саид является мусульманином-суннитом.

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Шариф Ахмади Хади, афганский иммигрант, который вместе со своим братом открыл рынок, чтобы поставлять халяльные продукты мусульманской общине Альбукерке, и который знает семью Саида, сказал: «Саид был жестоким человеком, который всегда жаждал мести. Мы уехали из Афганистана, чтобы избегать таких людей, но однако они последовали за нами и сюда».

Теперь Мохаммад Саид известен как главный подозреваемый в серии убийств мусульман в Нью-Мексико. Убийств, унёсших жизни четырёх мусульман. Трое из погибших были шиитами. Младший брат Шарифа также стал одной из жертв этих преступлений.

Спустя год после хаотичного вывода американских войск из Афганистана мужчину обвинили в убийстве людей, молившихся вместе с ним в мечети. Это событие напугало мусульманскую общину Нью-Мексико. Это стало ужасом для тех, кто проехал полмира в поисках безопасного места.

После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлом году в Альбукерке расселили более 300 человек из Афганистана. Для этого региона мысль о том, что различия в исламе могут быть причиной серийных убийств, была шокирующей.

Мусульмане-сунниты и мусульмане-шииты расходятся во мнениях относительно того, кто должен был стать преемником пророка около 1400 лет назад. Различия между двумя направлениями ислама приводили к насилию в Ираке, Ливане и Афганистане, но кровавые разногласия на религиозной почве в Соединённых Штатах — редкость.

На месте убийства Афтаба Хусейна и Мохаммада Афзала Хусейна полиция обнаружила пули, на основании которых Мохаммад Саид был признан виновным в этих убийствах. Полиция сообщает, что Саид также является главным подозреваемым в двух других убийствах, включая убийство брата Шарифа Хади.

Исчезновение друга

В городе с полумиллионным населением проживает более 10 тысяч мусульман. Небольшая мусульманская община Альбукерке почувствовала себя в опасности после того, как распространились новости о целенаправленных убийствах. По мере распространения страха некоторые семьи запирались в домах, а другие подумывали покинуть город и переехать в другое место.

Mate Marschalko Убийство

Наим Хуссейн, 25-летний пакистанский иммигрант, который раньше жил здесь и недавно покинул Альбукерке, чтобы начать собственное дело, вернулся в город 5 августа, чтобы присутствовать на похоронах двух своих друзей.

Афзал Хусейн, 27 лет, приехавший в Альбукерке, чтобы продолжить обучение в Университете Нью-Мексико, был соотечественником Наима. Второго звали Афтаб Хусейн, ему был 41 год, он афганский беженец, работал в известном кафе в том же городе.

После церемонии похорон Наим договорился с друзьями собраться в квартире одного из их друзей. Позже все приехали на эту квартиру, кроме Наима, он не пришёл. Его друзья отправились в шиитскую мечеть около 18:00, чтобы принять участие в церемонии Мухаррам, но Наим так и не появился. Они звонили ему и оставляли сообщения, но ответа от него не получили. Друзья Наима, наконец, смогли найти его с помощью приложения для отслеживания местоположения. Его машина была на пересечении двух улиц около 23:20. Фары автомобиля всё ещё горели. Наим сидел за рулём, и водительским сиденье было залито его кровью.

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У трех жертв, убитых в течение десяти дней, была одна общая черта. У всех в составе имени присутствовало Хусейн (очень популярное у шиитов имя — так звали первого шиитского имама, внука пророка Мохаммеда). Первые две жертвы были шиитами, третья — суннитом. Некоторые считают, что убийца ошибочно подумал, что третий человек тоже был шиитом.

И. Хусейн, который не хотел, чтобы упоминалось его полное имя, в беседе с New York Times указал на дискриминацию, которой подвергались шииты в Афганистане, и сказал: «Мы приехали сюда с другого конца света из-за этой дискриминации, а теперь они повторяют то, что делали с нами в Афганистане».

Жестокие меры дисциплины отца

Хотя Мохаммад Саид утверждал, что воевал против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, до сих пор не получено никаких сведений о его военной службе. Полиция зафиксировала подробности жёстких споров между Саидом и его окружением. Его дочь Лабна Саид, которой на тот момент было 19 лет, сообщила в полицию в мае 2017 года, что отец ударил её за разговор по телефону.

Один из её братьев, вероятно, подстрекаемый отцом, сообщил полиции, что у Лабны «психологические проблемы». В июле того же года Лабна снова позвонила в полицию, чтобы сообщить о «продолжающихся словесных и физических ссорах с её консервативными родителями-мусульманами».

Девушка рассказала полицейским, что поссорилась с родителями из-за того, что они настаивали на том, чтобы один из её братьев сопровождал её в университет. Саид отрицал, что бил свою дочь, но полиция отметила, что на руке Лабны остались следы и синяк вокруг одного глаза.

Publicdomainpictures.net Насилие

В конце концов, Лабна решила отказаться от своей жалобы, потому что арест отца приведёт к катастрофе для семьи, но пять месяцев спустя молодой человек Лабны Ифтихар Амир сообщил в полицию, что Мохаммад Саид, его жена и один из сыновей, втроем избили Лабну.

Амир сказал, что семья девушки избила её, требуя расстаться со своим избранником. Два месяца спустя Амир сообщил в полицию, что Саид угрожал убить его. Друзья семьи рассказали New York Times, что позже Лабна и Амир поженились и в ноябре 2021 года вместе купили дом.

После этих инцидентов в дом Саида несколько раз вызывали полицию. Однажды жена Саида позвонила стражам порядка и сказала, что муж схватил её за волосы и повалил на землю. В другой раз его сын позвонил в полицию и сообщил, что Саид ударил его черпаком по голове.

Друзья Амира говорят, что он чувствовал угрозу со стороны своего тестя, потому что отец Лабны не хотел, чтобы его дочь общалась с шиитом. Амир был близким другом Афтаба Хусейна, убитого в конце июля.

Альтаф Хусейн Самади, 32-летний брат Афтаба Хусейна, сказал, что, по мнению Амира, его брак с Лабной Саид привёл её отца в ярость и выбил из психического равновесия.