Орел, 24 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом возбудили следственные органы Орловской области по факту попытки поджога здания администрации региона, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 24 августа старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области Александр Коргин.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Предварительно установлено, что 24 августа около 07:50 неизвестный бросил во входную дверь центрального входа здания правительства региона бутылку с зажигательной смесью, что привело к возгоранию. В результате ожоги ног получил сотрудник, осуществлявший пропускной режим.

«В настоящее время следствием проведён осмотр места происшествия, допрошен потерпевший, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего преступление, и всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, об атаке на здание администрации ранее сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он же опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, что мужчина, метнувший «коктейль Молотова», подъехал на велосипеде.