Лондон, 24 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность ужесточения визовой политики в отношении российских граждан, но не поддержал идею полного запрета виз. Об этом сообщает британское издание The Independent.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

По словам министра, ему не нравится наблюдать за тем, как жёны российских олигархов или чиновников развлекаются в Греции или Франции, в то время как Россия проводит военную спецоперацию. Поэтому он выступает за ужесточение визовых правил.

«Я не уверен, что общий запрет — это правильный путь», — сказал Уоллес.

Он отметил, что визовый вопрос относится к зоне ответственности министра внутренних дел Прити Пател.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики, Польша, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды и Дания прекратили или ограничили выдачу виз российским гражданам.

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