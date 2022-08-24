Пекин, , 15:02 — REGNUM Соединенные Штаты и страны Европы за последние полгода предоставили киевскому режиму военной помощи на общую сумму более $10 млрд, превратив территорию бывшей УССР в полигон для испытания собственного оружия. Об этом пишет китайское государственное издание Global Times.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что земли б. УССР «превратились в испытательный полигон для американского и западного оружия». Кроме того, страны Запада готовы повторить подобный сценарий и в других частях мира с помощью создания региональных кризисных ситуаций.

По мнению авторов издания, киевский режим за полгода получили огромное количество вооружений и кредитов для продолжения конфликта. В частности, европейские страны Европы и США передали Киеву более $10 млрд. При этом Вашингтон и Брюссель не дали Киеву каких-либо гарантий и обязательств в сфере безопасности, отметило издание.