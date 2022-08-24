Москва, , 15:02 — REGNUM Отобрано 38 регионов России для получения грантовой поддержки для проведения в 2023 году событийных мероприятий. Регионы 638 млн рублей, сообщила 24 августа в своём Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

На фестивале Tambov.gov.ru

Средства можно направить на организацию площадок для проведения мероприятий, на разработку креативной программы, на приобретение оборудования для проведения фестивалей и праздников.

Субсидии выделены по итогам конкурсного отбора на поддержку событийных мероприятий. Ростуризм получил 134 заявки от 57 субъектов РФ. Победить могло не более 1 мероприятия от каждого субъекта. Максимальная сумма господдержки — 100 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, 48 регионов России в 2023 году получат субсидии для поддержки проектов в сфере туризме.

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