Ульяновск, 24 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области освободили от уплаты транспортного опекунов, которые ухаживают за инвалидами с ментальными нарушениями. Данный законопроект поддержан 24 августа на заседании регионального парламента и вступит в силу в 2023 году, сообщается на сайте Заксобрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Изменения вносятся в региональный закон о транспортном налоге после обращения председателя отделения всероссийской организации родителей инвалидов (в том числе несовершеннолетних) с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в предоставлении своих интересов. Парламентарии отмечают, что лечение и уход за недееспособными инвалидами требуют больших физических сил и финансовых трат. В связи с чем в новой редакции предлагается освободить от уплаты транспортного налога опекунов не только детей-инвалидов, но и после достижения 18-летия их подопечных.

«Теперь указанная категория жителей Ульяновской области сможет пользоваться льготой и после совершеннолетия ребёнка-инвалида при условии, что он признан судом недееспособным», — пояснил вице-спикера парламента Дмитрий Грачев .

Льгота по выбору получателя будет предоставляться на одно транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

По данным министерства социального благополучия, в Ульяновской области насчитывается 1 422 опекуна, ухаживающих за недееспособными инвалидами с детства.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2023 году минфин Ульяновской области для стимулирования работы муниципалитетов с предпринимателями «вернёт» стимулирующую дотацию, что обеспечит прирост доходов в областной бюджет по упрощённой системе налогообложения со своей территории.