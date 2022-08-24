Якутск, 24 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Постановлением правительства России установлена отдельная упрощённая группа критериев отбора для участия в программе «Приоритет-2030». Дополнительная поддержка направлена на повышение качества высшего образования. Объем федерального гранта для вузов Дальнего Востока составит 50 млн рублей в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

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Средства, выделенные из федерального бюджета, могут быть направлены на разработку и реализацию новых образовательных программ, с учётом специфики и потребностей регионов.

«В настоящее время из 39 вузов Дальнего Востока участниками «Приоритет-2030» являются Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Дальневосточный федеральный университет и Тихоокеанский государственный университет. Еще два вуза находятся в статусе кандидатов», — указано в сообщении.

По словам главы региона Айсена Николаева, увеличение мест в дальневосточных вузах положительно скажется на решение проблемы оттока населения, в том числе молодёжи.

Отметим, что программа «Приоритет-2030» направлена на формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Забайкальского края и образовательные учреждения высшего образования региона заключили партнёрское соглашение о создании консорциума для встраивания вузов Забайкалья в процессы реализации на территории субъекта национальных проектов, утверждённых президентом России. Работа в рамках договора будет проводиться с учётом программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток» и реализации межвузовского кампусного проекта.

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