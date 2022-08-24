Саратов, 24 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Саратовской области за шесть месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию 432,3 тыс. кв. метров жилья, это на 15,5% больше уровня прошлого года. Об этом 24 августа сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 74,6%.

Застройщиками введено в эксплуатацию 15 многоквартирных жилых домов в Саратове, Энгельсе, Балаково и Марксе общей площадью 109,9 тыс. кв. метров. Во втором полугодии планируется ввести 862,7 тыс. кв. метров жилья, из них 63 многоквартирных дома.

В среднем на одного жителя Саратовской области на конец 2021 года приходилось 31,4 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, среди многодетных в Саратовской области в очереди на жилье стоят 58 семей. Только в 2022 году встали на учет 37 семей. На ежегодное предоставление жилья этой категории граждан планируется выйти в 2023 году.

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