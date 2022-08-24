Рига, 24 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Примерно в час ночи 24 августа из полицейского участка в столице Латвии была отпущена одна из задержанных противников сноса мемориального комплекса Освободителям Риги Татьяна Андриец. На странице оппозиционной партии «Русский союз Латвии» в видеоинтервью она рассказала подробности своего задержания и поведения представителей правоохранительных органов.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

По ее словам, она подъехала на велосипеде к Парку Победы примерно к восьми часам вечера (время совпадает с московским), у нее были с собой цветы и она планировала встретиться с друзьями: «Когда я ехала к месту встречи, меня остановила полиция, там были полицейские в масках, они сказали: «Слезай с велосипеда».

У девушки отобрали сумку, телефон. «Я попросила позвонить маме, чтобы она не волновалась, ничего мне не дали, запихнули в полицейский автобус и отвезли в участок», — отметила Татьяна.

По ее словам, там она просидела почти четыре часа, так и не узнав, в чем ее подозревают: «В автобусе мне говорили, что против меня чуть ли не уголовное дело заведено и что меня отправят в изолятор, а уже на месте сказали, что заведено административное дело и что меня отпустят. Я вообще не понимала, что происходит».

Андриец также отметила, что в итоге ей сообщили, что административное дело заведено на нее за якобы призыв приходить к монументу и защищать его, хотя девушка утверждает, что никаких призывов не делала и, наоборот, последовала призывам других. Также ей сообщили, что она проходит свидетелем по делу о разбрасывании листовок с призывом к протестам против правительства и властей Латвии.

Девушка сообщила, что телефон ей так и не вернули, заявив, что намерены изучить содержание ее переписок. Уже днем 24 августа она должна явиться к следователю для дачи показаний.

По сообщению социальных сетей, всего 22–23 августа 2022 года было задержано порядка 40 человек, в том числе и за пение песни «Темная ночь» и за зажигание свечей у места принудительного сноса комплекса Освободителям Риги. Все они были позже выпущены на свободу.

Полиция утверждает, что были задержаны 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.