Москва, , 14:54 — REGNUM Нынешняя Россия, которая за годы демобилизационного регрессивного постсоветизма утратила имевшийся ранее, пусть и не идеальный, потенциал мобилизации, сегодня лицом к лицу стоит перед экзистенциальным вызовом, связанным с желанием Запада окончательно ее уничтожить и уничтожить каждого ее представителя в отдельности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экзистенциальным вот этот вызов, который уже запущен в виде реакции Запада на спецоперацию и виде того, что маячит в перспективе, стал потому, что Запад уже перестал скрывать свое стремление добить «огрызающуюся российскую гадину». То есть наше с вами отечестве. При этом «гадиной» Запад открыто называет ненавистное ему государство. Запад теперь с невозможной ранее откровенностью говорит о том, что ему ненавистно все русское: русский народ, русская культура, русская ментальность. Словом — каждое слагаемого нашего бытия — что его цель теперь состоит не в исправлении всего этого, а уничтожении», — заявил Кургинян.

По его словам, Запад заявил обо все этом предельно открыто откровенно, притом, что ранее он себе подобных заявлений не позволял. Так, стремительными темпами растет количество авторитетных западных суждений, в которых говорится, что победу нацистского киевского режима над Россией, завоеванную с помощью Запада, надо превратить в расчленение Российской Федерации и создание на разрозненных клочках различные гетто, население которых будет планомерно уничтожаться.

«Это говорилось в 90-е сильно. Чемпионом был Бжезинский и так далее. Потом пошло: «Бжезинский изменил мнение», потом заткнулись, а сейчас снова вынули из бутылки этого джина. Уже сейчас такой бьет фонтан, что дальше некуда. Ранее Запад утверждал, что такие намерения ему приписывают сумасшедше русские конспирологи. Теперь же высокостатусные представители самого Запада признают, что Запад всерьез вознамерился осуществить по отношению к России нечто даже еще более беспощадное, чем гитлеровский план «Ост». Запад не просто говорит это, он подтверждает свои слова конкретными действиями, призванными демонизировать не только Путина или антизападных патриотов, поддерживающих операцию на [территории бывшей УССР], но и Достоевского , Пушкина , Толстого , Чехова . То есть тех, кем ранее он лицемерно восхищался», — продолжил эксперт.

Теперь Запад перестал скрывать, что ему ненавистна сама эта русская душа с ее мятежными попытками обретения своего пути, своего видения смысла человеческой жизни, которой он ранее якобы восхищался. Теперь он открыто настаивать на том, что это нужно уничтожить, а не привести к западным стандартам, потому что привести это к западным стандартам невозможно, в то время как уничтожить и можно, и должно. При этом такое уничтожение для Запада является уничтожением чего-то большего — всей гуманистической установки — которая несовместима с замасленным Западом глобальным постчеловеческим постгуманистическим концлагерем.