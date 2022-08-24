Москва, 24 августа 2022, 14:54 — REGNUM Нынешняя Россия, которая за годы демобилизационного регрессивного постсоветизма утратила имевшийся ранее, пусть и не идеальный, потенциал мобилизации, сегодня лицом к лицу стоит перед экзистенциальным вызовом, связанным с желанием Запада окончательно ее уничтожить и уничтожить каждого ее представителя в отдельности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, Запад заявил обо все этом предельно открыто откровенно, притом, что ранее он себе подобных заявлений не позволял. Так, стремительными темпами растет количество авторитетных западных суждений, в которых говорится, что победу нацистского киевского режима над Россией, завоеванную с помощью Запада, надо превратить в расчленение Российской Федерации и создание на разрозненных клочках различные гетто, население которых будет планомерно уничтожаться.
Теперь Запад перестал скрывать, что ему ненавистна сама эта русская душа с ее мятежными попытками обретения своего пути, своего видения смысла человеческой жизни, которой он ранее якобы восхищался. Теперь он открыто настаивать на том, что это нужно уничтожить, а не привести к западным стандартам, потому что привести это к западным стандартам невозможно, в то время как уничтожить и можно, и должно. При этом такое уничтожение для Запада является уничтожением чего-то большего — всей гуманистической установки — которая несовместима с замасленным Западом глобальным постчеловеческим постгуманистическим концлагерем.