Махачкала, 24 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Дагестане выявлено хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере при строительстве роддома в городе Кизилюрте. В результате проверок, проведенных региональными управлениями ФСБ и МВД, был установлен факт завышения объёмов выполненных работ и стоимости приобретённого оборудования на 20,6 млн рублей, пишет «Черновик».

76.mchs.gov.ru Пожар

«УФСБ России по РД и УЭБ и ПК МВД по РД в ходе проверки установили, что подрядчиком было допущено завышение объёмов выполненных работ и стоимости приобретённого оборудования. По указанному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Кизилюртовский» в отношении руководства организации возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (особо крупный размер)», — говорится в сообщении издания.

Напомним, ранее сообщалось, что в почти готовом к сдаче роддоме в Кизилюрте 24 июня 2022 года произошел пожар. Здание строилось с 2008 года и было почти готово к сдаче. Пожар нарушил планы по вводу его в эксплуатацию. Глава республики Сергей Меликов поручил провести тщательное расследование причин пожара и наказать виновных.