Сеул, , 14:55 — REGNUM 24 августа главы Южной Кореи и Китая обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём письме президент Южной Кореи Юн Сок Ёль высоко оценил развитие двусторонних отношений в различных сферах, выразил надежду на то, что стороны продолжат искать «новые направления сотрудничества», предложил расширить обмены на высоком уровне, а также добиться прогресса в решении таких вопросов, как цепочки поставок и изменение климата.

Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что Китай сыграет конструктивную роль в решении северокорейской ядерной проблемы, а также на проведение личной встречи с китайским коллегой.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил развитие двусторонних отношений, а также выразил надежду на развитие «стратегического партнерства».