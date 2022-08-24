Уфа, 24 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. 56 некоммерческих организаций получат грант главы Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба фонда содействия гражданскому обществу региона.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

Среди проектов–победителей самыми популярными направлениями стали образование, наука и просвещение (12 проектов), социальная поддержка, социальное обслуживание, защита некоторых категорий граждан (12 проектов), искусство, культура, сохранение исторической памяти (11 проектов).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии принят закон о социальных сертификатах. 148 грантов на сумму порядка 160 млн рублей получили некоммерческие организации Башкирии, которые стали победителями конкурса грантов президента России.