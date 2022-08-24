Берлин, 24 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Германия будет отдавать приоритет в железнодорожных перевозках поставкам угля и топлива для электростанций — таков очередной шаг властей в стремлении не допустить того, чтобы энергетический кризис вырвался из-под контроля предстоящей зимой, как сообщает 24 августа Bloomberg.

(сс)AndreiGarm Железная дорога

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с энергетическим кризисом из-за неопределенности в отношении поставок топлива из России и стремится увеличить производство электроэнергии на угле и нефти, чтобы сэкономить газ. В последнее месяцы жаркая погода усугубила транспортные проблемы, так как на водных путях в Германии понизился уровень воды, что ограничило судоходство.

По этим причинам для крупных немецких компаний, таких как Uniper, усложнилось получение достаточного количества угля для обеспечения полноценной работы электростанций. Транспортные проблемы — это еще один удар по экономике, которая и так уже стонет под гнетом ускоряющейся инфляции и растущего риска рецессии.

«Мы хотим как можно быстрее освободиться из тисков российского импорта энергоносителей, — заявил в среду 24 августа министр экономики Германии Роберт Хабек, после того как кабинет канцлера Олафа Шольца одобрил эту меру. — Это требует очень сложной логистики, что делает необходимым отдать приоритет в железнодорожных перевозках энергоносителям».

Новый указ о приоритете перевозок энергоносителей над пассажирскими и иными перевозками, срок действия которого истекает через шесть месяцев, вызвал некоторые разногласия, поскольку железнодорожная сеть Германии и без того страдает от задержек.

«Это непростое решение, потому что оно может означать, что в некоторых случаях другим поездам придется ждать, — сказал министр транспорта Фолькер Виссинг. — Тем более важно создать четкие правила сегодня, прежде чем возникнет дополнительная потребность в энергии и возрастет спрос на транспорт осенью и зимой».